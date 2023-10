MotoGP | Marc Marquez troverà il rilancio in Ducati? Oppure sarà il “crepuscolo di un Dio” come per i big che l’hanno preceduto?

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il divorzio trae la Honda è ufficiale. Si aspetta ora solo la certificazione del matrimonio tra lo spagnolo e il Team Gresini. Un’unione che metterà l’iberico sulla sella di una. La dinamica fa sorgere una riflessione in merito a quanto accaduto ad altri top rider approdati a Borgo Panigale in tempi andati. Il pensiero corre, infatti, a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. El trueno de Cervera, cosìil Dottore ed El Martillo, monta su una Desmosedici in età relativamente avanzata. Nel 2024 il catalano avrà 31 anni, uno in meno rispetto all’italiano nel 2011 e uno in più di quelli che aveva il maiorchino nel 2017. Cambia poco, la sostanza è la stessa. Affine ai due precedenti anche la motivazione del trasferimento, ovverosia un rapporto logoro con la Casa per la quale ha corso per ...

Il 2023 della Yamaha si configura come una delle stagioni peggiori di sempre ina livello di risultati per Iwata, che nel campionato costruttori - dopo il podio diMarquez a Motegi - è ...La situazione in casa Honda è delicata dopo la separazione anticipata daMarquez. I giapponesi si trovano ad ottobre senza un pilota per la prossima stagione, con la ...ormai i contratti in...

L'otto volte campione del mondo Marquez che lascia Honda per andare in un team satellite Ducati.Marc Marquez in Ducati non piace a Livio Suppo. Non per gli eventuali buoni o cattivi risultati che il catalano otterrà in sella a una moto di Borgo Panigale, ma addirittura per il segnale che il suo ...