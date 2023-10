Motocross delle Nazioni 2023 | il podio italiano a Ernée vale tantissimo e fa ben sperare in prospettiva

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La 76ma edizione delè andata in archivio acon il trionfo della Francia padrona di casa, trascinata ieri da oltre 40.000 spettatori e capace di dominare la manifestazione grazie al terzetto composto da Romain Febvre, Maxime Renaux e Tom Vialle. Dopo l’Olanda ad Assen 2019, l’Italia a Mantova 2021 e Team USA a RedBud 2022, si tratta della quarta affermazione consecutiva del Paese ospitante. La selezione transalpina ha evidenziato una superiorità netta sul resto della concorrenza, vincendo le qualifiche del sabato e rifilando distacchi pesanti alle avversarie dirette per il Trofeo Chamberlain dopo le tre manche di gara. A conti fatti, i francesi hanno scartato l’ottavo posto di Vialle in gara-1 per la classifica generale, a dimostrazione di una prova di squadra straordinaria sul tracciato ...