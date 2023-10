Monza | fattore Colpani | è tra i migliori centrocampisti del campionato

(Di lunedì 9 ottobre 2023) In casa, in questodi Serie A, solo Lautaro Martínez (cinque) ha segnato più gol di Andrea(quattro). Nessun...

Ma anche per unpsicologico: avevo paura ci fosse un senso di appagamento dopo la vittoria ... 2023- Salernitana, Palladino si ferma con i panchinari a fine gara: 'Tutti meritano un'...In Costa Rica domina ilcampo con la vittoria dello Zeledon per 3 - 2 sul Liberia e dell'... Per la Serie A già in campoe Salernitana per il lunch match quindi alle ore 15 troviamo il ...

Diretta Monza-Salernitana ore 12.30: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Monza-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv Calcio in Pillole

MONZA-SALERNITANA 3-0 9’ Colpani, 18’ Vignato, 82’ Pessina su rig La classifica del Monza si fa sempre più interessante: i brianzoli, nel lunch match ...MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio ... contro il Borgo Five esce sconfitto per 6 a 3. Il fattore campo, la panchina corta e un po' di sfortuna fanno sentire il loro peso. Partita bella e combattuta con ...