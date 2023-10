Montello Spa | un progetto da 4 milioni per risolvere la situazione dei cattivi odori

(Di lunedì 9 ottobre 2023). Una serie di interventi pianificati per ridurre l’emissione deiche da anni caratterizzano l’area attorno allo stabilimento dellaSpa. Nell’ultima settimana di settembre si è riunito il tavolo di consultazione tra Enti nel quale l’azienda ha illustrato gli interventi progettati per il miglioramento dei sistemi di captazione e trattamento delle emissioni del proprio insediamento di, inseriti nella modifica alla autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata lo scorso 31 maggio 2023. I rappresentanti dei Comuni limitrofi (, Bagnatica, Albano Sant’Alessandro, San Paolo D’Argon, Costa di Mezzate), Provincia di Bergamo, Arpa Lombardia e Ats Bergamo hanno dialogato con la societàSpa e i tecnici dei fornitori delle ...

"non possiamo buttare tutto quello a cui siamo arrivati in cento anni", dice sul numero di Tempi in uscita in questi giorno Roberto Sancinelli, presidente diS.p.a., azienda leader in Italia

