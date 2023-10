Mondiali beach volley Tlaxcala 2023 | sconfitta fatale con le giapponesi per Bianchin Scampoli | eliminate

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si chiude ai gironi l’avventura della coppia azzurra formata da Margheritae Claudiaaididi, in Messico. Dopo i primi due ko che hanno quasi del tutto compromesso le chance di qualificazione, èla terzasu tre, quella di oggi contro leIshii e Mizoe, peraltro dopo un match sì combattuto, ma in cui mai le due italiane sono riuscite a prendere per mano la situazione. Con questo risultato, è ultimo posto nel gruppo F, fatto che costa l’eliminazione senza nemmeno poter sperare nel ripescaggio come una delle migliori coppie ad aver chiuso in terza posizione, appannaggio proprio delle nipponiche in quello che era un vero e proprio spareggio ...