Mo | verso mozione bipartisan | sì da opposizioni | ' paletti' Avs**

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - Si vaunada votare domani in Parlamento sull'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco di Hamas ad Israele. Il testo, a quanto riferiscono fonti parlamentari, è ancora in via di definizione. Al Senato, contatti tra il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, e quello del Pd, Francesco Boccia, sull'iniziativa unitaria che riscuote la condivisione di tutte ledai 5 Stelle, ad Azione-Iv e anche Alleanza Verdi-Sinistra con una 'specifica': "Se c'è solo condanna dell'atto terroristico, la sottoscriviamo. Ma ancora non conosciamo il testo", dice Angelo Bonelli, interpellato dall'Adnkronos. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, in tv dà per certa launitaria e spiega che si voterà a Camera e Senato: "Questo è il momento dei ...