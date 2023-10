Mo | sale a 900 il bilancio delle vittime israeliane

anche il bilancio delle vittime tra i palestinesi dopo la risposta di Israele con i raid aerei ... 560 morti e 2.feriti . Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, citando dati diffusi dagli ...anche il bilancio delle vittime tra i palestinesi dopo la risposta di Israele con i raid aerei ... 560 morti e 2.feriti . Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa, citando dati diffusi dagli ...

Sale ancora il bilancio delle vittime degli attacchi: oltre 900 morti in Israele. Hamas: "Uccideremo un ostaggio per ogni attacco ai civili" Gazzetta di Parma

Gaza, sale a 560 il numero di morti, 2.900 feriti Agenzia ANSA

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) – E’ salito a 900 il bilancio delle vittime israeliane a causa deli attacchi di Hamas. Lo scrive Haaretz.E’ salito ad oltre 900 il bilancio delle persone uccise in Israele dall’inizio degli attacchi di Hamas. Lo riferiscono i media locali, come Times of Israel e Channel 12.