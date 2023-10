Mo | Ronzulli | ' bene mozione unitaria di condanna attacco terroristico Hamas'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Lachel'dinei confronti di Israele rappresenta la migliore risposta possibile del Parlamento italiano ad un'aggressione vile, che ha provocato centinaia di vittime, un numero imprecisato di ostaggi e di persone disperse. Ci sono momenti in cui non possono e non devono esserci divisioni di sorta, a seconda del colore politico. Non ci sono maggioranza e opposizione, ma c'è uno Stato intero che prende una posizione chiara e netta. Il terrorismo vato sempre e comunque, perché ogni distinguo sarebbe controproducente e farebbe il gioco di chi cerca di destabilizzare il Medio Oriente seminando morte e paura”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia ...