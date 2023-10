Mo | Picierno Pd | ' l' Europa è con Israele | memoria Stefano merita verità e giustizia'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Il 9 ottobre di quarantuno anni fa ci fu un attentato alla Sinagoga di Roma, organizzato e compiuto da un commando di cinque terroristi appartenenti ad organizzazioni terroristiche palestinesi. Morì il piccoloGaj Taché e vennero ferite altre 37 persone. Mi unisco al cordoglio della Comunità ebraica di Roma e ancora una volta il pensiero si rivolge a ciò che sta succedendo in questi giorni in, in cui hanno perso la vita 700 persone e moltissime sono disperse e rapite dopo il violento attacco dei terroristi palestinesi di Hamas. L'è con. Ladi". Lo scrive su X, la vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Partito ...

