Mo | Mosca conferma morte cittadino russo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - L'ambasciata russa in Israele hato ladi unin seguito all'attacco al Paese da parte del movimento radicale palestinese Hamas iniziato il 7 ottobre. "Siamo spiacenti di informarvi - ha detto la portavoce dell'ambasciata Marina Ryazanova - che alle ore 18 didel 9 ottobre, secondo le informazioni ricevute da parte israeliana, undella Federazione Russa risulta morto. Il dipartimento consolare dell'ambasciata sta chiarendo tutte le circostanze”. La portavoce ha aggiunto che negli elenchi delle persone scomparse fornite da parte israeliana figurano ancora quattro cittadini russi. "Siamo in contatto con i parenti di queste persone e forniamo loro l'assistenza necessaria. Stiamo facendo ogni sforzo capire dove si ...

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - L'ambasciata russa in Israele ha confermato la morte di un cittadino russo in seguito all'attacco al Paese da parte del movimento radicale palestinese Hamas iniziato il ...