Mo | intergruppo Palestina-Israele | ' condanna per Hamas'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'aggressione dicontro i civili israeliani è atroce e disumana e la nostranei confronti del terrorismo di matrice islamista non può che essere totale. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà alle famiglie delle vittime e auspichiamo la immediata liberazione degli ostaggi. Il rischio che adesso altri civili paghino per colpe non proprie è altissimo". Così in una nota i parlamentari e le parlamentari dell'per la pace tra, Stefania Ascari, Carmela Auriemma, Laura Boldrini, Susanna Camusso, Dario Carotenuto, Susanna Cherchi, Concetta Diamante, Nicola Fratoianni, Peppe De Cristofaro, Arnaldo Lomuti, Tino Magni, Andrea Quartini, Marianna Ricciardi, Arturo Scotto e Stefano Vaccari. "Ogni possibile prospettiva di pace - continuano - ...