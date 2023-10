Mo | Hezbollah | ' 3 combattenti uccisi nel sud del Libano'

Facebook Twitter WhatsApp Email Senza parteggiare per Hamas,o altre formazioni islamiste radicali, occorre riconoscere che gli ultimi avvenienti ...di quanto non sia vincereche ...Il problema è più verso Nord con gli: lì c'è un rischio e per questo si stanno ...qui per Sukkot e chi come me aveva un biglietto sul volo di stamattina lo ha ceduto ai riservisti...

Hamas attacca Israele, Iran ed Hezbollah coi ‘combattenti palestinesi’ Il Fatto Quotidiano

Israele aumenta i raid a Gaza, Netanyahu: "La risposta ad Hamas cambierà il Medioriente" - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Beirut, 9 ott. (Adnkronos) – “‘Tre combattenti sono stati uccisi da Israele negli scontri nel sud del Libano”. Lo ha reso noto Hezbollah, precisando che i militanti sono morti mentre Tel Aviv ...E se l’Iran e dichiara apertamente di sostenere la causa palestinese con Hamas che ha rivelato di aver avuto il sostegno di Teheran, ed Hezbollah che esprime la ... elezioni e il suo obiettivo è ...