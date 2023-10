Nel corso del colloquio con il Ministro emiratino, Tajani ha espresso apprezzamento per gli appelli alla moderazione di quelle Autorità, che hanno esortatoa cessare le ostilità. "vuole ...Si va verso una mozione bipartisan da votare domani in Parlamento sull'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco diad Israele. Il testo, a quanto riferiscono fonti parlamentari, è ancora in via di definizione. Al Senato, contatti tra il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, e quello del Pd, Francesco Boccia, sull'...

**Mo: Hamas, 'obiettivi raggiunti, pronti a possibile tregua'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Ultimo'ora: **Mo: Hamas, 'obiettivi raggiunti, pronti a possibile tregua'** La Svolta

Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha affermato che le autorità israeliane ritengono che oltre 100 persone siano state catturate da Hamas e portate a Gaza. In ...Tel Aviv, 9 ott. (Adnkronos) - Una nipote "distrutta" ha raccontato come sua nonna israeliana è stata assassinata da un terrorista di Hamas che ha fatto irruzione in casa sua e l'ha massacrata prima d ...