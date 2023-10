Mo | chiesta alla Camera informativa ministro Tajani**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - In apertura di seduta, la deputata del Pd, Lia Quartapelle, ha chiesto che ildegli Esteri, Antonio Tajani, riferisca in Auia sulla situazione in Israele e sulle iniziative del Governo italiano per evitare "un'escalation devastante e favorire qualsiasi tentativo di mediazione".ridell'esponente Dem si sono associati i deputati di Fdi, Paolo Pulciani, e M5S, Andrea Quartini, unendosi alle espressioni di solidarietà a Israele e di condanna dell'azione di Hamas.