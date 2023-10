(Di lunedì 9 ottobre 2023) Washington, 9 ott. (Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Antonyhato unin cuiunilfra Israele e Hamas – il secondo caso del genere negli ultimi giorni in cui funzionari statunitensi hannotocon cui invitavano Tel Aviv alla moderazione. Ildi, raccontando la sua telefonata con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, originariamente diceva che egli "incoraggiava la Turchia a sostenere unilil rilascio immediato di tutti gli ostaggi da parte di Hamas". Il nuovonon parla più delil, ...

Ultimo'ora: Mo: Blinken cancella tweet in cui chiedeva cessate il fuoco La Svolta

Si combatte ancora nel sud di Israele, Gerusalemme verso l'operazione via terra a Gaza in 24-48 ore - In diretta da Israele - In diretta da Israele RaiNews

Washington, 9 ott. (Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha cancellato un tweet in cui chiedeva un cessate il fuoco fra Israele e Hamas – il secondo caso del genere negli ...Trentotto pellegrini italiani sono bloccati a Gerusalemme da quando è stato lanciato l'attacco di Hamas contro Israele e chiedono aiuto per tornare in Italia.