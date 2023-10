Minaccia far esplodere casa piena di gas | arrestato dalla Polizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva ladi gas e, quando sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha brandito un accendino, in evidente stato di agitazione. E’ accaduto sabato sera – ma la notizia è stata resa nota solo oggi – a Napoli, in via Santa Maria a Cubito. Sul posto anche i vigili del fuoco, dopo la segnalazione del forte odore di gas nello stabile. Dopo aver messo in sicurezza i condomini dell’edificio, gli agenti sono riusciti a bloccare l’uomo: il 47enne napoletano con precedenti diè stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e procurato allarme. L'articolo proviene da Anteprima24.it.