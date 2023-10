Minaccia di far esplodere il palazzo a Chiaiano | arrestato 47enne

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Momenti di paura quelli vissuti lo scorso fine settimana ain via Santa Maria a Cubito. Un uomo, in evidente stato di agitazione, hato di farl’intera palazzina. I fatti sono accaduti nella serata di sabato 7 ottobre. Gli agenti di Polizia sono intervenuti nel quartiere napoletano dopo per la segnalazione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.