Milano | la Polizia Locale chiude temporaneamente tre centri estetici non in regola

... ITL, Vigili del Fuoco eLocale - nelle aree segnalate dal Sindaco di Piacenza. Seguirà un ... via Emilia Parmense, viale Sant'Ambrogio, Piazzale Roma, Piazzale, via Colombo e via Landi, ...L'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, ha denunciato un furto ieri sera, a. Tra le cose rubate dall'auto ci sarebbe un pc contenente materiale sulla sua attività di ...allaLocale. ...

Milano, polizia sospende l’inaugurazione di "Con Mollica o Senza": ecco perché La7

In 600 per l'inaugurazione di Donato con mollica o senza a Milano: interviene la polizia per la troppa gente Fanpage.it

“Questa sera in pieno centro di Milano mi hanno rubato il pc. Che aspetta Beppe Sala a dimettersi”, scrive l’eurodeputato Angelo Ciocca. Polemica sul web: “Rivolgiti a Piantedosi” ...Due minorenni sono stati investiti sabato scorso a Manziana, centro in provincia di Roma, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali. A riportare le ferite più gravi una ragazzina ...