Milan | Scaroni | “Giroud in porta? Dimostrazione dello spirito di squadra”

: 'Dobbiamo essere sempre in Champions'Ildi Stefano Pioli si gode il primo posto dopo otto giornate. In Champions League, invece, sono arrivati solo due pareggi e contro il Psg ...Paolo, presidente del, torna ai microfoni di Sky Sport sul rocambolesco successo di Marassi. 'Ildeve essere in Champions , altri obiettivi non ne ho - continua - E' chiaro che ...

Scaroni: "Il Milan deve essere in Champions League sempre, altri obiettivi non ne ho" - Sportmediaset Sport Mediaset

Scaroni: "Genoa-Milan un attacco alle mie coronarie. Unico obiettivo Il Milan deve essere sempre in... Milan News

Parla Paolo Scaroni. Il numero uno del Milan è tornato sulla partita contro il Genoa e ha parlato degli obiettivi della squadra ...Paolo Scaroni ha parlato di Olivier Giroud portiere a Genova, degli obiettivi del Milan e del prossimo derby contro l'Inter.