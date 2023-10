Milan | Scaroni | “Con lo spirito di squadra visto a Genova | nulla è impossibile”

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Giroud in porta? Una cosa fantastica, ha parato per davvero: è stata la dimostrazione di unodiche mi è piaciuto molto e quando questosi crea niente è”. Lo ha detto il presidente del, Paolo, intervistato a margine di un evento ai microfoni di Sky Sport: “Ildeve essere in Champions, altri obiettivi non ne ho. E’ chiaro che mi piacerebbe vincere lo scudetto ma non è l’obiettivo numero uno: siamo un grande club mondiale e dobbiamo essere in Champions perché i nostri tifosi nel mondo ci vedano. Essere primi è un passo in quella direzione. Poi altre partite come quella di sabato mettono a repentaglio le mie coronarie, ma ci sono state delle belle partite nell’ultimo periodo. Derby? Ci sarà anche il ritorno, io ci ...