Milan | prestigioso premio per Cardinale

... a Giuntoli è stato attribuito ilriconoscimento come manager dell'anno . "Dedico ...prime otto giornate vedono la Juventus distante solo quattro lunghezze dalla vetta occupata del. E ...Un dato da incorniciare, perché, volendo da rinfacciare perché rende giustizia: il ... diventando l'allenatore con più vittorie nell'era dei 3 punti: 289 in 478 partite tra Cagliari,...

Milan: Cardinale riceverà il prestigioso Premio Leonardo da Vinci ... Milanpress

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital nonché proprietario del Milan, riceverà un premio a Washington ...In termini calcistici, il suo Milan gli sta portando grandi soddisfazioni in questa ... il suo lavoro è apprezzato in svariati ambiti e per il numero uno di RedBird è in arrivo un prestigioso ...