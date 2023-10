Milan | dopo il derby la svolta | che numeri per Pioli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Verrebbe da dire non tutti i mali vengono per nuocere e ilne è una dimostrazione chiara e lampante Verrebbe da dire non tutti i mali vengono per nuocere e ilne è una dimostrazione chiara e lampante. Stefanoilpersi contro l’Inter ha rimesso a posto la fase difensiva e nelle partite successive ha subito un solo gol tra campionato e Champions. Oltre a questo in Serie A ha raccolto quattro vittorie su quattro e la vetta della classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.