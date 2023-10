Milan | Costacurta | «Giroud non è così importante | ecco perché»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Le parole di Alessandro, ex difensore del, sulla stagione di Olivercon i rossoneri Alessandroha parlato a Sky Calcio Club dell’inizio di stagione di Olivercon il. L’attaccante, elogiato da tutti dopo la vittoria contro il Genoa, non ha impressionato l’ex difensore. LE PAROLE – «ha fatto un gol in movimento in questa stagione: è? È stato moltoin questi anni, ma penso che si stia dando troppa importanza al suo ruolo nell’attacco».