Milan | a Cardinale il ‘Premio Leonardo da Vinci’ NIAF per la Finanza

Oltre all'articolo: 'sugli scudi a Genova:orgoglioso: "Grandi",, il proprietario del club, Gerry, si è congratulato con Stefano Pioli per la testa della classifica C'è soddisfazione in casaper aver raggiunto la sosta in testa al campionato. ...

A Cardinale il premio Leonardo da Vinci per la finanza La Gazzetta dello Sport

La rivalità tra Inter e Milan non si gioca solo sul campo ma anche nel mercato ... sia come ala di un centrocampo a tre. Gerry Cardinale sta pensando seriamente a Ocampos per rinforzare la sua squadra ...Ore 14:40 – Il Milan celebra il portiere Giroud: ecco l’iniziativa del club! Eroe di Genoa Milan, passando da attaccante a portiere della squadra Infortunati Milan, la sosta aiuta Pioli: due rientri c ...