Mikel Arteta sorpreso dalla dichiarazione di Gabriel Martinelli

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Breaking:ha rivelato chehalui e i medici della società dichiarandosi in forma nonostante un infortunio al bicipite femorale. L’esterno brasiliano ha rubato la scena uscendopanchina e segnando il gol della vittoria contro il Manchester City domenica sera.era uno dei maggiori dubbi per la partita poiché si presumeva che non sarebbe stato in grado di riprendersi dall’infortunio al tendine del ginocchio in tempo per unirsi alla squadra. L’esterno si è infortunato contro l’Everton il mese scorso e da quella partita ha potuto allenarsi con la squadra solo una volta. Dopo essere entrato per Leandro Trossard nell’intervallo, ha avuto un impatto immediato e avrebbe segnato il gol della vittoria all’86esimo minuto ...

ha parlato in conferenza stampa nel post - partita di Arsenal - Manchester City 1 - 0, match valido per l'ottavo turno della Premier League 2023/2024. Grande soddisfazione per il tecnico ...Gli highlights e i gol di Arsenal - Manchester City , match valevole per l'ottava giornata di Premier League 2023/2024 , in cui i Gunners guidati dahanno sconfitto i campioni d'Inghilterra e d'Europa mediante il punteggio di 1 - 0 grazie ad una rete realizzata nel finale da Gabriel Martinelli. In virtà di questo risultato l'Arsenal ...

Mikel Arteta: Arsenal 'had to be more convincing' to beat Man City NBC Sports

Mikel Arteta hails 'courage’ of his players after Arsenal's statement ... TNT Sports

Quella partita fu poi risolta da Mikel Arteta, oggi allenatore dell’Arsenal. Il match odierno, invece, è stato deciso da un gol di Gabriel Martinelli all’86’. Un lancio lungo in area di rigore ha ...Haaland e Walker coinvolti in una rissa con lo staff dell’Arsenal dopo la sconfitta per 1-0 contro i Gunners nel big match di Premier League ...