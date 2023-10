Mia moglie si trascura e non so più come dirglielo

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Sono sposato da 8 anni e ho un bambino di tre. Io e mialavoriamo entrambi, ma siamo molto fortunati perché abitiamo vicino a mia cognata che lavorando part time e avendo due figli già grandi, ci dà una grossa mano con nostro figlio. Anche i miei genitori fanno la loro parte essendo dinamici e in gamba. Arrivo al punto. Quando ho conosciuto miaera una donna molto bella, curata e ben vestita. Dopo la gravidanza si è lasciata andare. Non ci tiene più, ha quasi smesso di truccarsi, non si tinge più i capelli, veste in modo sciatto. Io sono uno che ci tiene, da giovane ho praticato sport a livello agonistico e ancora oggi, seppur in maniera nettamente minore perché preferisco dedicare tempo alla mia famiglia, continuo ad allenarmi. Miaè senza dubbio una persona interessante al di là dell’aspetto, ma non nascondo che ...