Metsola Ue | Risorse al limite | a rischio i fondi per l' Ucraina - Il monito di Mattarella | Sostenere Kiev per evitare un conflitto

(Di lunedì 9 ottobre 2023) 09 ott 06:41 Mosca: respinti 5 attacchi ucraini, uccisi 50 soldati di'Le forze russe hanno sventato e respinto cinque attacchi ucraini in direzione Krasny Liman, con il nemico che ha perso fino ...

09 ott 06:41 Mosca: respinti 5 attacchi ucraini, uccisi 50 soldati di Kiev 'Le forze russe hanno sventato e respinto cinque attacchi ucraini in direzione Krasny Liman, con il nemico che ha perso fino ...08 ott 00:07 Mosca: abbattuto missile S - 200 lanciato contro la Crimea Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver abbattuto un missile S - 200 lanciato contro il territorio della Crimea.

Ucraina, Metsola: “Risorse del bilancio Ue al limite, a rischio i fondi per Kiev” Globalist.it

Roberta Metsola:"Risorse Ue al limite, a rischio i fondi per l'Ucraina" Tuscia Web

La guerra in Ucraina giunge al giorno 593. La presidente del Parlamento Ue Metsola lancia l'allarme fondi per Kiev e, nella conferenza stampa a margine del Consiglio europeo informale di Granada, avve ...Durante una conferenza stampa tenutasi in occasione del Consiglio europeo informale a Granada, la presidente del Parlamento dell'Unione Europea, Roberta Metsola, ha lanciato un allarme urgente sui fin ...