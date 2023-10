(Di lunedì 9 ottobre 2023) commenta Ildi, il professore Salvatore Cuzzocrea ha deciso dirsi. Lo ha comunicato lui stesso in una riunione con alcuni didi dipartimento. Di ...

Il professore Salvatore Cuzzocrea si dimetterà da rettore dell'Università di, dopo aver ultimato le ultime formalità. Di conseguenza, decade da presidente della Crui, Conferenza dei rettori delle università italiane.L'accusa di Todaro - che nei giorni scorsi ha scritto alla procura regionale della Corte dei Conti di Sicilia, all'Autorità nazionale anticorruzione e alla Procura di- si riferisce a ...

Messina, si dimette il rettore dell'Università TGCOM

Dopo polemiche rimborsi si dimette rettore di Messina Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Salvatore Cuzzocrea, presidente della Crui, si è dimeso dall'incarico di rettore dell'Università di Messina. Cuzzocrea era stato accusato dai sindacati di rimborsi fino a oltre due milioni di euro ero ...