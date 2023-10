“Mercedes” | il nuovo album di Sarah Klang | la tracklist

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Un resoconto della sua esperienza nel diventare madre a 20 anni, tra alti e bassi, un lavoro fortemente personale retto da un contagioso vintage-pop in stile americano Artista svedese,ha iniziato a scrivere i brani di ‘‘ pochi mesi dopo aver scoperto di essere incinta. La title-track, che è anche il nome della figlia, irradia speranza ed ottimismo. “Ero incinta di nove settimane mentre scrivevo in singolo che ha dato il titolo all’intero disco. Stavo attraversando emozioni diverse dopo aver scoperto che sarei diventata madre. Ho sempre desiderato la maternità sin da adolescente, ma sono anche una persona molto nevrotica, quindi ovviamente ho iniziato a sentirmi ansiosa sin dall’inizio. Scrivere musica su ciò che stavo passando mi ha aiutato ad elaborare tutto”. In effetti fare musica durante l’adolescenza è il modo ...