Mercati | scoppiata la tempesta perfetta sui bond In corso la maggior svendita della storia | Italia nei guai

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Suifinanziari è inun cambiamento epocale e a farne le spese sono soprattutto i Paesi più indebitati come l'. Si é ormai attivata quella che gli analisti definiscono la "" sui: ladi titoli di Stato. I titoli di lunga durata - si legge su Il Fatto Quotidiano - proposti da emittenti solidissimi, che pochi mesi fa valevano anche il 40% in più del loro valore di rimborso, vedono le loro quotazioni crollare anche a metàparità, con prezzi che in altre situazioni indicherebbero altissimi rischi di default. Un uragano la cui forza si è caricata per un quindicennio e che ora investe investitori grandi e piccoli. Ma come si è ...