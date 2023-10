Mercati azionari calmi dopo gli attacchi in Israele Si rafforza il dollaro In deciso rialzo petrolio e gas

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per ora le reazioni più evidenti suiinternazionali allo scontro in atto inriguardanoe gas. Non sorprende vista la strategicità dell’area per il mercato degli idrocarburi. Il brent, greggio di riferimento per il mercato europeo, sale a Londra del 2,7% e si riporta sugli 87 dollari al barile, invertendo i cali degli ultimi giorni. Il gas sale di oltre il 6% sulla piazza di Amsterdam, superando i 40 euro al megawatt/ora. L’oro che, nonostante tutto, continua a riflettere in una qualche misura il grado di “paura” sui, sale dell’1% a 1.848 dollari. Relativamente tranquilli i. Tokyo ha chiuso in discesa dello 0,2%, Hong Kong in leggero. A metà mattina Londra è in parità, Parigi perde lo 0,8% come Francoforte. Il ...