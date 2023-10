Mente e cuore alle vittime dell' attacco di Hamas | le parole di Gualtieri

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Robertoalla cerimonia in ricordo'attentato alla Sinagoga di Roma, avvenuto il 9 ottobre 1982. "Oggi abbiamo ricordato il piccolo Stefano Gaj e tutte le altree i feriti di quel terribile attentato - che io ricordo molto bene - che colpì tantissimo la città, perché fu particolarefferato. Uccidere un bambino... Un attentato terribile e noi abbiamo il dovere di ricordarlo costante", ha detto il sindaco di Roma. "Una ricorrenza che oggi cade in un momento particolardrammatico e triste - ha aggiunto - con lae ilche non possono non andare a tutte ledi questo terribileperpetrato dae ai tanti ostaggi. Oggi - conclude ...

... questa ricorrenza oggi cade in un momento particolarmente drammatico e triste, lae ilnon può che andare a tutte le vittime del terribile attacco compiuto da Hamas, ai tanti ostaggi che ...Ma, in quel caso, faranno sentire la propria voce consoli e consiglieri il cuibatte all'... Ma, in ogni caso, a nessun democratico, a nessun comunista, verrà indi dire che non ne sia valsa ...

Medioriente, Gualtieri: "Mente e cuore alle vittime dell'attacco di ... Il Sole 24 ORE

Gualtieri: "Oggi mente e cuore alle vittime dell'attacco di Hamas ... Agenzia ANSA

(LaPresse) Roberto Gualtieri alla cerimonia in ricordo dell'attentato alla Sinagoga di Roma, avvenuto il 9 ottobre 1982. "Oggi abbiamo ricordato ...Sono stati quasi tremila i piatti di risotto preparati e serviti in una giornata dai volontari dell'associazione "Ti do una mano onlus" ...