Mensa scolastica | Fratelli d’Italia contesta i costi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Il circolo territoriale F.D.I. Avellino, per il tramite del commissario Vincenzo Quintarelli,il nuovo costo del serviziocomunale. Di seguito la nota: “Pur rilevando che a seguito del nuovo affidamento del servizio, a mezzo bando di gara, si è prodotto un notevole incremento del costo a carico delle casse comunali e conseguentemente dei genitori che richiedono il servizio, si rileva una indebita ed aggiuntiva maggiorazione di uleriori quarantesette centesimi a pasto. In pratica una vera e propria tassa occulta. Il Comune di Avellino, infatti, con delibera di Giunta Comunale n° 88/2023, ha deciso che tale addebbito si rendeva necessario per coprire i maggioridel servizio sostenuti nel 2022 rispetto agli incassi incamerati. Secondo ...

...nella scuola e nel sociale - ha commentato il sindaco Luigi Mirandola - L'ediliziaè un ... 'Questo progetto segue quelli per la scuola di Tarmassia e per la nuovaalla scuola Collodi - ...All'amministrazionee a quella comunale verrà chiesto di adottare le corrette procedure ... Per i plessi che non hanno la possibilità di usufruire di una salaverranno proposti piatti ...

Mensa scolastica troppo cara, 300 famiglie ad Avellino rinunciano. Un genitore ironizza: “Per quei prezzi mi aspetterei Cracco in cucina” Orizzonte Scuola

Servizio mensa scolastica, riaperte le iscrizioni – CoratoLive.it CoratoLive.it

Con i fondi Pnrr e un bando riservato alle regioni del Sud, il Mezzogiorno ha raggiunto l’obiettivo europeo del 33% nei servizi per l'infanzia ...Sarà necessaria l’approvazione del bilancio di previsione per avviare il servizio di refezione scolastica destinato agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Riposto.