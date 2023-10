Meloni | “A Caivano avanti con determinazione”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Restituiremo questi territori alle famiglie e ai tanti cittadini perbene che desiderano vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore per i loro figli.con“. Lo scrive sui social la premier Giorgiarilanciando le dichiarazioni dei giorni scorsi di don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde, secondo cui “da quando” la presidente del Consiglio “è venuta aè stata intensificata la presenza della Polizia e dei Carabinieri in piazza, e lo spaccio non dico che sia finito del tutto, ma è diminuito notevolmente“. “Le parole di Don Patriciello, che continuo a ringraziare per il suo impegno quotidiano e per la cura nei confronti di tutta la comunità di, sono per noi motivo di ispirazione a fare sempre meglio e a porre ...