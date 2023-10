Meghan Markle sempre più sola | “Harry vuole tornare a Londra”

(Di lunedì 9 ottobre 2023)e il principehanno ormai chiuso ogni possibilità di riappacificazione con la famiglia reale inglese. La coppia prosegue la sua vita a Montecito, insieme ai figli Lilibeth e Archie, ma qualcosa sembra non funzionare come dovrebbe. I Sussex hanno ormai superato le voci di crisi che li hanno visti protagonisti negli ultimi mesi, eppure nuovi pettegolezzi sul loro conto rivelerebbero una situazione non proprio idilliaca. Infatti, sembrerebbe che il principevorrebbe rialla sua vecchia vita londinese e per questo motivosarebbepiùpiù, foto Ansa – VelvetGossipLa vita in America non ...

Diversi anni più tardi, alla futura cognatavenne consentito di unirsi alle celebrazioni natalizie con Harry, nonostante la coppia non fosse sposata. Non mancarono i paragoni e ci fu ...L'abito è già stato visto perché ricorda moltissimo quello indossato per il suo matrimonio da, secondo abito firmato Stella McCartney, scelto dalla moglie di Harry per il ricevimento. ...

Meghan Markle, che sarebbe frustrata perché «il principe Harry rivuole la sua vecchia vita» Vanity Fair Italia

Il principe Harry e Meghan Markle tornano a New York dopo la fuga dai paparazzi TGCOM

Il motivo del ritorno di Henry e Meghan nella Grande Mela è l'evento della Archewell Foundation, associazione non-profit fondata dai due coniugi per sostenere la salute mentale.Quali sono le scarpe che ama indossare la duchessa di Sussex Ecco il modello che ha sfoggiato in numerose uscite. Sono perfette in molte occasioni e ...