Medio Oriente | Tajani “Non possiamo accettare la violenza”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' la strage più grande di civili che sia stata compiuta, dei ragazzi che ballavano non erano dei pericolosi aggressori del popolo palestinese. Noi siamo sempre per la linea due popoli e due Stati, abbiamo sempre lavorato perchè ci fosse una diminuzione della tensione, stiamo favorendo tutto ciò che può essere utile alla de-escalation. Noi lavoriamo per la pace ma questo non significaladi chi profana cadaveri, sono cose mai viste nella storia recente”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a Rtl 102.5. “Bisogna lavorare per salvare gli ostaggi israeliani e creare un corridoio umanitario, sosteniamo tutte le iniziativi in questa direzione. L'Italia condanna con grande fermezza l'aggressione contro Israele, il massacro di civili innocenti e la presa di ostaggi. Questo è un ...

Niente sconti sul: c'è un aggressore e un aggredito Tuttavia, il governo statunitense ha affermato che non esistono prove del presunto coinvolgimento dell'Iran nell'attacco senza ...Stavolta non dovrebbero esserci proprio dubbi o distinguo: nella nuova guerra scoppiata inmezzo secolo dopo quella del Kippur c'è un aggressore (Hamas) e un aggredito (Israele). Invece in Italia, nonostante gli orripilanti video di inermi cittadini israeliani sgozzati, la ...

Hamas e Israele, inferno in Medio Oriente. Bombardamenti aerei, carri armati verso Gaza Virgilio Notizie

Le tre lezioni della guerra tra Hamas e Israele Internazionale

Rally Leonardo e titoli energetici. Gas e greggio in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 09 ott - Le Borse europee hanno aperto deboli e subito sono peggiorante in scia ai timori di un ...ROMA (ITALPRESS) – “E’ la strage più grande di civili che sia stata compiuta, dei ragazzi che ballavano non erano dei pericolosi ...