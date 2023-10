Medio Oriente | stasera vertice d’emergenza Meloni-Biden-Macron-Scholz-Sunak | «A fianco di Israele | ma la regione non deve esplodere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Si svolgerà questa sera via video untra i leader di alcuni dei principali Paesi occidentali per fare il punto sulla situazione militare indopo l’attacco di sabato di Hamas contro: a riunirsi saranno il presidente americano Joe, il cancelliere tedesco Olaf, il presidente francese Emmanuel, il primo ministro britannico Rishie la premier italiana Giorgia. La solidarietà a, colpita dal più grave attacco sul suo territorio dal 1948, è già stata espressa da tutti i leader coinvolti, ed è stata ribadita anche oggi dal duo, riuniti ad Amburgo per un bilaterale. «La Germania e ...