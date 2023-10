Medio Oriente | Piantedosi “Rafforziamo le misure di prevenzione”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Andiamo sicuramente verso un innalzamento del sistema digenerale della sicurezza e un rafforzamento dellea 360 gradi ma senza che questo indichi che abbiamo il nemico alle porte. E' successo qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. E' legittimo che il modo in cui si è presentato induca a questo rafforzamento”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, in un punto stampa a Reggio Calabria, dopo aver partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nella sede della Prefettura, in risposta a una domanda sul timore di una possibile ripresa del terrorismo per via di quanto sta accadendo in.“Dobbiamo essere bilanciati: non dobbiamo allarmare la popolazione ma nello stesso tempo dobbiamo ...

Si muove all'insegna della debolezza la borsa di Wall Street innervosita dal conflitto in. Oggi gli USA festeggiano il Columbus Day che tuttavia non influisce sugli orari di apertura del mercato azionario. Oggi, infatti, la Borsa di New York e il mercato azionario del Nasdaq ...Per mesi le discussioni sulhanno ruotato attorno ai negoziati sulla normalizzazione dei rapporti tra Israele e Arabia Saudita, mediati dagli Stati Uniti, che avrebbero a loro volta ...

Crisi Medio Oriente, rischi per la crescita economica dell'Italia Sky Tg24

Medio Oriente, Bono degli U2 dedica Pride a ragazzi morti a rave in Israele - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Andiamo sicuramente verso un innalzamento del sistema di prevenzione generale della sicurezza e un ...(LaPresse) Bono degli U2 ha dedicato 'Pride' (In The Name Of Love) ai ragazzi uccisi e presi in ostaggio da Hamas sabato in Israele al ...