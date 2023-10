Medio Oriente | Hamas | “4 ostaggi uccisi dai raid” Israele prepara guerra-lampo | operazione a Gaza in 24-48 ore

(Di lunedì 9 ottobre 2023)fa sapere che 4israeliani sono rimastidaid'reagisce puntando a una nuova: da chiudersi in 24-48 ore. C'è stata una pioggia di bombe su, l' Onu segnala oltre 123.000 sfollati nella Striscia.fa sapere: 'Ripreso il controllo delle zone a ridosso di'. L'Iran nega un suo coinvolgimento, il Qatar starebbe mediando per uno scambio di prigionieri. Meloni: 'Il terrore non prevarrà mai' L'articolo proviene da Firenze Post.

L'attacco di sabato è 'u na svolta terribile e non solo per il'. Inizia così l'analisi dell'ex premier Matteo Renzi in una intervista a La Stampa . Secondo il leader di Italia Viva, 'abituati al chiacchiericcio rasoterra della nostra politica, non ...Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, con la seduta odierna che è condizionata dalle inaspettate tensioni geopolitiche in. Gli scontri tra Israele e Hamas hanno scatenato una corsa ai beni rifugio , come bond e oro, facendo anche balzare i prezzi del greggio e attirando gli acquisti sui titoli legati al ...

Si riaccendono i fronti in Medio Oriente – Analisi Difesa Analisi Difesa

New York, pro palestinesi e filo-israeliani manifestano a Manhattan Il Fatto Quotidiano

Milano, 9 ott. (askanews) - La Russia è pronta a contribuire a una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Sergey Lavrov, citato dalla Ria ...Creare uno Stato palestinese fianco a fianco con Israele è la via per risolvere la crisi in Medio Oriente, ma gli USA cercano di impedirlo. Lo ha detto Lavrov incontrando Aboul Gheit a Mosca. Creare ...