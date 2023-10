Medicina | Mirone Siu | Creare collegamento tra urologi | cittadini e politici

Sul tema della fertilità, "in Italia nascono 400mila bambini in meno ogni anno, un numero enorme su 60 milioni di abitanti - ricorda- Come Siu stiamo pensando, occupandoci dei maschi, di ...Sul tema della fertilità, "in Italia nascono 400mila bambini in meno ogni anno, un numero enorme su 60 milioni di abitanti - ricorda- Come Siu stiamo pensando, occupandoci dei maschi, di ...

Medicina, Mirone (Siu): "Creare collegamento tra urologi, cittadini e ... Adnkronos

La Giunta Palazzi martedì 10 ottobre incontra gli abitanti del ... Mantovauno.it

Padovanews è un periodico iscritto nel Registro della stampa del Tribunale di Padova (numero iscrizione 2072 del 07/03/2007) Editore: Associazone di promozione sociale "Mescool - network creativo ...Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) – Al congresso nazionale della Società italiana di urologia (Siu) si parla anche di chirurgia robotica. “Stiamo assistendo negli ultimi anni a una vera rivoluzione a l ...