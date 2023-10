Mauro Corona | il suo ricordo della tragedia del Vajont

Leggi su udine20

(Di lunedì 9 ottobre 2023) All’epoca aveva tredici anni e quelle preghierenonna, che da settimane invocava il Signore di “non fare venir giù il Toc”, le vedeva come una sorta di lamento scaramantico. Ma quella notte alle 22.39 del 9 ottobre 1963, nel giro di pochi secondi, ha capito che quelle proteste dei paesani, che da mesi temevano per la loro incolumità, erano drammaticamente reali.oggi è uno degli scrittori italiani più affermati, anche grazie alla sua magistrale capacità di tratteggiare, nei suoi libri, i luoghi dele di una Erto che non esiste più. “Ilpiù nitido – spiega– è l’enorme boato che precedette e accompagnò l’onda assassina. Basti pensare al frastuono infernale che fa un camion di ghiaia quando ribalta il cassone in un cantiere. Nel nostro caso, si ...