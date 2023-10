Maurizio Martinelli | la sua ultima creazione Menomale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Il compositore, conduttore di programmi musicali e intrattenimento in radio e in tv, con le sue canzoni racconta il quotidiano, dei sogni realizzati, degli scontri generazionali, dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata (ma solo apparentemente) e dell'indifferenza verso i nostri fratelli., compositore, autore, musicista e cantante romano, conduttore di programmi musicali e sportivi in radio e in tv. Le sue canzoni raccontano il quotidiano, parlano dei sogni realizzati, degli scontri generazionali e dei sentimenti nascosti, della libertà conquistata ma solo apparentemente e l'indifferenza verso i nostri fratelli. Vicino al sociale, vincitore del premio Special Award Sociale nell'ambito della festa del Cinema di Roma con il videoclip “Anima a Brandelli” sul tema del ...