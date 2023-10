Mattarella | il Vajont è un tormento che interroga le coscienze

(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Siamo qui a rendere memoria di persone", "quelle che sono morte il 9 ottobre 1963", le "sopravvissute, quelle che hanno dovuto lasciare le loro case e quelle che hanno lottato strenuamente per ...

Così il Presidente, alla commemorazione per la tragedia del. "Un disastro paragonato a quello di un' esplosione nucleare", una "tragedia con pesanti responsabilità umane, scelte ...Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di commemorazione della tragedia delha parlato dei "silenti monumenti alle vittime, a quelle inumate ...

Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo sforzarci, oggi, di immaginare di specchiarci anzitutto negli occhi di coloro che non ci sono più; che, quando giunsero gli Alpini, non c’erano più. Negl ...Longarone (Bl), 9 ott. (Adnkronos) - "Oggi ci troviamo in un Parco, quello delle Dolomiti Friulane che, nella bellezza di questi luoghi dedica, doverosamente, percorsi alla memoria. Siamo di fronte a ...