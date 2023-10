Materazzi | «La favorita è sempre la squadra che vince lo scudetto perché acquisisce la mentalità»

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Marco, ex giocatore, ha parlato a Flashscore.com della lotta allonel campionato di Serie A Marco, ex giocatore, ha parlato a Flashscore.com della lotta allonel campionato di Serie A. LE PAROLE – «Lalachelolala forza. L’Inter era ancora fortissima anche due anni fa e meritava lo. L’anno scorso ha avuto un percorso diverso, forse anche per la diversa preparazione condizionata dal Mondiale giocato a metà stagione».

L'ex difensore Marco Materazzi, vincitore del Triplete con l'Inter, ha detto la sua sul momento attuale dei nerazzurri. L'Inter in Champions League è in testa al girone insieme alla sorprendente Real ...