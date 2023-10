Mastes 1000 Shanghai 2023 | la pioggia sospende gli incontri | slittano Sonego e Arnaldi

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Arriva laa ritardare il programma di lunedì 9 ottobre in quel di, dove è in corso il penultimo Mastersdella stagione. Sono stati sospesi due, quello tra Grigor Dimitrov e il russo Karen Khachanov, che era al tie-break del primo set, e Tommy Paul è stato invece fermato sul punteggio di 6-4 2-2 contro Arthur Fils. Sullo Stadium Court, dove stavano giocando Dimitrov e Khachanov si dovrebbe riprendere a breve sotto il tetto. Ci sarà invece da aspettare di più sui campi secondari. Prima dovrà smettere di piovere, poi dovranno essere asciugati., quindi, glidi, impegnati rispettivamente come 3° e 4°match sullo Show Court 3. SportFace.