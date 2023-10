Masters 1000 Shanghai 2023 | montepremi e prize money con Sinner | Musetti | Arnaldi e Sonego

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Iled ildel torneodi, evento in programma dal 4 al 15 ottobre. Sarà Carlos Alcaraz a guidare il seeding del torneo cinese, che torna in calendario dopo tre anni di assenza. Si tratta del penultimo torneodella stagione e in molti vanno alla ricerca dei punti fondamentali per raggiungere le ATP Finals di Torino. I nostri azzurri in main draw sono gli stessi quattro già presenti a Pechino, ovvero Jannik, Lorenzo, Lorenzoe Matteo, più Fabio Fognini che ha ricevuto una wild card. Iltotale del torneo è di $8.312.473 con il vincitore che si aggiudicherà anche ...

Per questione di centimetri Matteo Arnaldi non ha raggiunto il primo ottavo di finale in carriera in una Shanghai. Sono i centimetri mancati sui due diritti che hanno deciso il tie - break del terzo set contro J. J. Wolff. Cos'ì il primo ottavo in unlo giocherà il 24enne USA, numero ...Lorenzo Sonego saluta l' Atp di Shanghai . Dopo la rimonta su Tiafoe, nel terzo turno delcinese il torinese va ko contro il cileno Nicolas Jarry (6 - 7, 2 - 6). Eliminato anche l'altro azzurro Matteo Arnaldi , ko in tre set contro statunitense Jeffrey John Wolf (6 - 2, 3 - 6, ...

ATP Shanghai, Gaudenzi: “Meno infortuni con i Masters 1000 allungati” Ubitennis

Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Terzo Turno. Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale “È stato ... LiveTennis.it

A Shanghai, dove si sta disputando il penultimo Masters 1000 della stagione, Jannik ha faticato un po’ più del previsto nei primi due turni, battendo prima Giron e poi Baez (in tre set). Una piccola ...Shanghai, 9 ott. - (Adnkronos) - Matteo Arnaldi esce di scena al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Shanghai (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Il 22enne ligure, numero 42 del mondo, ...