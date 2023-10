Masters 1000 Shangai 2023 | Schwartzman sorprende Fritz | ok Alcaraz e Rublev

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nella giornata di oggi si sono disputati i terzi turni validi per ildi. RISULTATI E TABELLONE AGGIORNATI Sorpresa di giornata la sconfitta della testa di serie numero 7per mano di. L’argentino ha sfruttato la prima vittoria su cemento della stagione, contro Van Assche, per centrare un ottavo di finale che diventa fondamentale per provare a risollevare una classifica che ad oggi recita numero 130 Atp. 6-4 3-6 7-5(5) il punteggio a favore dell’argentino, che agli ottavi se la vedrà con Jarry, che ha battuto senza problemi Sonego 7-6(4) 6-2. Un superdomina Mannarino lasciando solo 3 game al francese e interrompendo la serie di 8 successi di fila, con vittoria nel 250 di Astana in mezzo, dell’attuale numero 23 della classifica. 6-3 6-0 il ...

Lorenzo Sonego saluta l' Atp di Shanghai . Dopo la rimonta su Tiafoe, nel terzo turno delcinese il torinese va ko contro il cileno Nicolas Jarry (6 - 7, 2 - 6). Eliminato anche il ligure Matteo Arnaldi , ko in tre set contro statunitense Jeffrey John Wolf (6 - 2, 3 - 6, 6 - 7)...Sinner - Shelton è un match valido per gli ottavi di finale del torneo Atpdi Shanghai: orario, notizie, pronostici, tv e streaming. L'appetito, si sa, vien mangiando. E Jannik Sinner , di fame, ne ha ancora tanta. L'azzurro a Shanghai ha ottenuto il pass per le ...

ATP Shanghai, Gaudenzi: “Meno infortuni con i Masters 1000 allungati” Ubitennis

Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Terzo Turno. Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale “È stato ... LiveTennis.it

A Shanghai, dove si sta disputando il penultimo Masters 1000 della stagione, Jannik ha faticato un po’ più del previsto nei primi due turni, battendo prima Giron e poi Baez (in tre set). Una piccola ...Ecco come è andato il match valido per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai tra Matteo Arnaldi e JJ Wolf.