Masini | «Scudetto | Inter e Milan forti! Ma attenzione alla Juventus e non solo»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Marcoin un suovento a Radio Serie A in onda su RDS ha espresso la sua opinione riguardo la lottae la lotta per un posto in UEFA Champions League LOTTAE CHAMPIONS – Marcoha parlato così riguardo la lotta: «Fiorentina per un posto in Champions League? È difficile per noi, però è chiaro che se si continua a giocare con questo entusiasmo la speranza è quella di andare almeno in Europa League. La Lazio è temibilissima, stessa cosa l’Atalanta. Lotta? Sicuramente le squadre attrezzate ci sono. Leesi sono molto forti, forse il centrocampo più importante ce l’ha l’e di solito quando hai un grande centrocampo vai lontano. Però...