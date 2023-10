Marina Machete | prima vincitrice trans di Miss Portogallo | concorrerà a Miss Universo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ventottenne, assistente di volo, si impegna per la tutela degli animali e per il diritto della comunitàdi partecipare ai concorsi di bellezza

, assistente di volo di 28 anniMa ora, con il nuovo regolamento,ha potuto partecipare e vincere. Miss Portogallo è la transparla dell'uguaglianza . Reginette trans a Miss Universo . ...

Miss Portogallo, per la prima volta lo vince una donna trans. Chi è Marina Machete Stile e Trend Fanpage

Miss Portogallo è una ragazza trans di 28 anni: Marina Machete competerà per Miss Universo a El Salvador Virgilio Notizie

Ventottenne, assistente di volo, si impegna per la tutela degli animali e per il diritto della comunità trans di partecipare ai concorsi di bellezza ..."Come donna transgender ho dovuto affrontare diversi ostacoli, ma fortunatamente, e soprattutto grazie alla mia famiglia, l'amore si è rivelato più forte dell'ignoranza".