Marco Liorni e Gerry Scotti | un destino amaro | Rai e Mediaset | cosa sta succedendo

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tempi moderni, dove tutto accade sui social e sempre di più una società liquida non riesce a stare davanti alla classica tv generalista come una volta. Sia Rai chefanno i conti con ascolti in calo nel prime time. Il sabato sera è l'anello debole della tv di Stato, che riesce a farsi forza solo quando c'è Ballando Con Le Stelle, mentre il Biscione fatica alla domenica sera. Per risolvere il problema, si è pensato di puntare sui quiz che più hanno appeal in questo momento, cioè Reazione A Catena e Caduta Libera, ma anche in questo caso il rischio, forse, non vale la candela. Alcuni format funzionano in determinate fasce orarie, in altre meno. Lo show diviaggia come un treno nel pre-serale feriale, ma nel weekend la musica è diversa, perdendo quasi 2 punti di share (15,2% contro il 13,9%). Analoga la situazione ...